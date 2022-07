“Accogliamo favorevolmente sostegno riformisti a Guccinelli”

“La nota congiunta di Italia Viva e del PSI -federati come a Spezia con la sigla ‘Polo riformista’- a commento della disponibilità manifestata da Renzo Guccinelli a candidarsi a sindaco di Sarzana come centro sinistra unito merita qualche considerazione. Non possiamo, come PD sarzanese, non accogliere favorevolmente il sostegno preannunciato dai ‘riformisti’ alla candidatura di Renzo Guccinelli (sul merito della quale ci siamo già recentemente espressi) che presuppone una scelta di campo per il Centrosinistra, quando, invece, alle ultime Comunali hanno preferito la corsa solitaria (a Spezia) o addirittura l’alleanza con le destre (a Genova e a Carrara). In tutti e tre i casi , peraltro, con risultati accomunati dalla loro scarsa rilevanza. Aggiungono poi IV e PSI: ‘A Sarzana il Centrosinistra deve tornare ad essere forza che interpreta il buon governo, una coalizione con una forte impostazione riformista che superi l’opposizione fondata sui No emersa in questi ultimi anni‘. Qui l’argomentare riformista risulta davvero discutibile. A sentire infatti ‘i riformisti’ sembra quasi che quando il voto popolare ti assegna il ruolo di oppositore, tu – invece di esercitarlo con la critica e la proposta alternativa – debba piuttosto essere indulgente, supino verso la maggioranza o addirittura applaudire alle sue gesta, magari sperando in opportunità di qualche tipo, come a Genova, per fare un esempio.”. Così in una nota Rosolino Vico Ricci, segretario del Partito democratico di Sarzana.

