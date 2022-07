Asl 5 replica a Natale: “E’ attivo il servizio di recupero delle prestazioni sanitarie”

Asl 5, in risposta alla nota stampa del consigliere regionale Davide Natale, fa presente che “proprio per risolvere le problematiche inerenti la tempistica delle prenotazioni già dal 15 dicembre scorso è attivo un servizio di recupero di tutte le prestazioni sanitarie. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, è possibile contattare l’azienda per segnalare difficoltà nella prenotazione di prime visite specialistiche e/o di esami di diagnostica strumentale. La presa in carico della prenotazione è garantita tutte le volte in cui non sia stato possibile ottenere una data di prenotazione e/o il rispetto dei tempi previsti dalla classe di priorità indicata sulla ricetta. L’utente – spiegano da Asl 5 – può contattare il numero verde 800 185466 oppure inviare una mail all’indirizzo recupero.prestazioni@asl5.liguria.it e sarà ricontattato per comunicazioni in merito alla soluzione proposta e/o adottata”.

