Bordighera. Un uomo di circa sessant’anni è stato trovato morto nel proprio garage per cause ancora in fase di accertamento. A dare l’allarme sono stati i vicini e gli amici del sessantenne, del quale non si avevano notizie dallo scorso mercoledì.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale e il medico legale. Accertamenti sono in corso per far luce sull’accaduto.

