I Vigili del fuoco saltano in sella alla moto d’acqua per la sicurezza del litorale di Lerici. Ma con tanti turisti servirebbe più personale

I turisti arrivano a palate. I numeri del 2019, quando virus e restrizioni sembravano relegati nelle collane di fantascienza, sono il vero riferimento per misurare l’afflusso di viaggiatori sul territorio. E il torrido mese di giugno 2022 ha già superato lo stesso mese di tre anni fa. Tanti ospiti richiedono anche grande attenzione alle tematiche della sicurezza e per questo Comune di Lerici, Vigili del fuoco e Prefettura hanno siglato una “convenzione per il potenziamento stagionale del dispositivo di soccorso acquatico” nel litorale lericino, ovvero la presenza di un presidio fisso da parte dei soccorritori più amati d’Italia muniti di moto d’acqua. L’iniziativa era già stata messa in atto a partire dal 2019 e l’estate scorsa sono stati ben 51 gli interventi da parte dei vigili del fuoco impegnati nel servizio di monitoraggio e pronto intervento sulle spiagge di Baia Blu, San Terenzo, Venere Azzurra, Lerici, Fiascherino e Tellaro.

... » Leggi tutto