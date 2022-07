Lerici, recinzione per impedire l’accesso alla scuola dall’esterno

Una recinzione per far sì che le aree scolastiche del plesso di Piazza Bacigalupi siano accessibili soltanto dagli ingressi della scuola, e non dall’esterno. Questo l’intervento che immaginato dall’amministrazione comunale di Lerici, per il quale sarà sottoposta al vaglio del prossimo consiglio comunale una variazione di bilancio. In questa rientra anche l’incarico alla vigilanza privata affinché il campo da basket annesso alla scuola venga chiuso a una determinata ora della sera, attorno alle 22-22.30. Questo, come spiegato dal sindaco Leonardo Paoletti in commissione, per contenere i rumori delle partite entro un certo orario, vista la prossimità alle abitazioni.

