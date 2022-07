Moni Ovadia agli Impavidi con “L’ira di Achille”

In un’estate contrassegnata dal furore, “L’ira di Achille” con Moni Ovadia arriva mercoledì 6 luglio 2022 al Teatro degli Impavidi di Sarzana, e non come inizialmente annunciato alla Fortezza Firmafede, nell’ambito dell’”Estate in Fortezza”. Teatro Pubblico Ligure porta nella città in provincia della Spezia il primo capitolo di uno dei progetti ideati e diretti da Sergio Maifredi, “Iliade un racconto mediterraneo”, che riconduce alla forza della narrazione orale uno dei testi fondativi della cultura occidentale, l’Iliade di Omero. Il cantore moderno del primo libro è Moni Ovadia, un artista e intellettuale capace di fare scoccare la scintilla delle “parole antiche per pensieri nuovi”. Un’intenzione affrontata percorrendo il filo conduttore del furore in questo come in altri spettacoli che Teatro Pubblico Ligure propone in Liguria e in Italia, percorrendo il cammino ideale di STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, grazie al quale il teatro va in scena nei siti archeologici e monumentali della Liguria, con la collaborazione del Ministero della Cultura attraverso la Direzione regionale Musei della Liguria.

“Iliade un racconto mediterraneo” affronta il tema della guerra. “L’ira canta, o dea, l’ira di Achille figlio di Peleo, l’ira funesta che ha inflitto agli Achei infiniti dolori, che tante anime forti ha gettato nell’Ade, tanti corpi di eroi ha dato in pasto ai cani e agli uccelli.” Così inizia il poema di Omero. In principio è l’ira, il cieco furore che tutto muove, protagonista dell’Iliade, il poema della forza, così come l’uomo è il protagonista dell’Odissea, il poema dell’intelligenza.

Iliade è un grande testo classico della letteratura europea e mediterranea che Teatro Pubblico Ligure, con il progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi, ha proposto nel corso degli anni, tappa dopo tappa, di teatro in molo, di piazza in anfiteatro romano. Lungo tutta l’Italia è risuonata la voce degli uomini e delle donne che si sono messi al centro del racconto e lo hanno fatto vivere ancora una volta come se fosse la prima. Lo scopo è ritrovare come nuovi la forza dell’avventura, il coraggio della scoperta, il valore della parola che hanno condotto l’umanità verso nuove rotte e nuovi approdi, per tornare a riconoscersi nelle proprie radici più profonde anche dopo esperienze così straordinarie da essere cantate per secoli.

Iliade è il big bang della letteratura occidentale. Nei suoi versi sono racchiusi i geni di tutti i miti, di tutti gli eroi. Achille, Agamennone, Aiace ed Ettore ma anche Odisseo, a cui lo stesso Omero dedicherà l’altro grande codice della nostra cultura: l’Odissea. Ma anche Enea che, profugo, in fuga dalla propria città in fiamme, si vedrà affidato da Virgilio la responsabilità di portare sulle proprie spalle Anchise, il padre, la storia, la sua storia che è la storia vista dalla parte sbagliata, dalla parte di chi è stato sconfitto, e per mano il figlio, il futuro, la fondazione, Roma che fonderà e l’Impero che ci porta ai nostri giorni. Iliade è un racconto della prima guerra del Mediterraneo, il mare con le terre conosciute intorno, quindi la prima guerra mondiale. Iliade è l’archetipo, il paradigma delle guerre che verranno. Nei suoi versi ci sono il conflitto, l’ira, l’eroismo, il dolore, il rancore, l’amore, il sangue, le armi, la paura, le madri, le spose, i padri, i figli ma soprattutto vi è la morte. La nera morte umanamente temuta, la bella morte eroicamente cercata. La morte che è fine di tutto e per questo impone i “patti di pace” come catarsi finale, del poema e della vita.

