Proseguono le asfaltature a Sarzana

Prosegue il piano di asfaltature comunale sul quale Palazzo Roderio ha stanziato 750mila euro nel 2021 e 1,5 milioni nel 2022 partendo dalle priorità per programmare un intervento nel medio periodo su tutta la città di Sarzana. Nonostante il vertiginoso aumenti dei prezzi da dicembre ad oggi (per il bitume si stima un +60%) l’amministrazione, grazie ai subappalti da parte delle ditte affidatarie del 2021, è riuscita a restare all’interno dei ribassi d’asta evitando lo stanziamento di ulteriori risorse rispetto a quelle già stanziate. Per il piano 2022 tra poco partiranno le gare, che purtroppo prevederanno l’aumento dei costi.

Intanto il comandante della Polizia Locale Benassi ha emesso un’ordinanza riguardante le asfaltature in programma in questi giorni su Variante Aurelia, via Paradiso e via Monticello.

