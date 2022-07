Sanremo. Stasera Sanremo accoglie Gianpiero Perone, attore comico per anni impegnato in trasmissioni televisive di successo come Zelig, Colorado e Quelli che il calcio. Sarà in piazza San Siro dalle 21.15 in occasione dei festeggiamenti patronali della parrocchia con lo spettacolo “Sorridere insieme – il segno di una comunità accogliente”. L’ingresso in piazza è libero e gratuito.

