Serie di furti a Tramonti: il ladro è stato visto e inseguito ma si è dileguato nella vegetazione

E’ allarme ladro nella costa di Tramonti, dove sono sempre più numerosi i turisti e i possessori di seconde case che trascorrono alcune settimane d’estate nelle case in pietra delle località Persico, Schiara, Montesteroli e Fossola. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati registrati e segnalati alcuni furti all’interno delle abitazioni e in un caso è stato anche individuato il malvivente, che si è dato alla fuga.

L’ultimo episodio è avvenuto in un rustico di Via Tramonti, tra Campiglia e il Persico, dove è stata fatta sparire una ingente quantità di denaro. L’autore del colpo è stato descritto come un uomo sui 30 anni, con abbigliamento scuro, fisico atletico e di media statura. Il ladro è stato individuato nelle vicinanze dell’abitazione ed è stato inseguito sino alla spiaggia, dove ha fatto perdere le sue tracce infilandosi nella vegetazione.

... » Leggi tutto