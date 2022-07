Si muove il mercato, tra ingressi e uscite: fatta per Serpe, che partirà in prestito. Giorni caldi per il futuro di Mraz

Parallelamente al ritiro di Santa Cristina, continua a muoversi il mercato dello Spezia, attivo anche in quelle trattative in uscita che non coinvolgono i big della squadra di mister Luca Gotti. Dopo il mancato riscatto da parte dello Slovan Bratislava, Samuel Mraz rientrerà allo Spezia, ma per partire ancora. L’attaccante, arrivato dall’Empoli un anno fa e subito in campo con la squadra di Thiago Motta prima del prestito in Slovacchia, potrebbe accasarsi in Russia, dopo che lo Slovan si è ritirato dalla corsa visti i costi richiesti dallo Spezia. Con diversi estimatori interessati, lo Spezia spera almeno di pareggiare i 500mila euro previsti nella clausola di riscatto concordati con il club slovacco nella scorsa stagione e si augura di cedere l’attaccante già nei prossimi giorni. In caso contrario, Mraz sarà valutato nel corso delle prossime settimane.

