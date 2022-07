Tutti gli appuntamenti dell’estate di Ameglia

Sarà un cartellone ricco di appuntamenti quello ideato e organizzato dal Comune di Ameglia per l’estate 2022. Un programma già iniziato nel mese di giugno con presentazioni di libri, performance artistiche ed escursioni nel verde e che prosegue fino a fine agosto, offrendo a residenti e turisti molteplici occasioni di incontro e cultura nel meraviglioso contesto naturale del territorio di Ameglia. “Quella di Ameglia sarà un’estate ricca di incontri che è stato possibile realizzare mettendo a sistema tutte le energie del nostro Comune, a partire dalle Pro Loco di Ameglia e Montemarcello, dalle associazioni culturali e sportive come ‘Vivere Fiumaretta’ e ‘Trail Running Ameglia’ e da tutti coloro che amano e vivono intensamente i luoghi, impegnandosi in prima persona”, ha dichiarato Umberto Galazzo, sindaco di Ameglia.

