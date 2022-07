Covid, il Dg di Alisa Ansaldi: “L’80% dei positivi ricoverato per altre patologie. Solo il 28% è effetto da polmonite”

Liguria. Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa, analizza le caratteristiche degli ospedalizzati liguri per Covid: “Il numero di malati di media intensità nella nostra regione sono malati di Sars-Covi positivi, che vuol dire che nella maggioranza dei casi sono persone arrivate in ospedale per altre patologie e diventati poi positivi negli ospedali, e costituiscono ad oggi circa il 70-80%“.

