Deserta l’asta per l’area ex Ip, si fa strada l’ipotesi di una vendita a lotti

Fumata nera per la vendita all’asta dell’area ex Ip nell’ambito del concordato di Helios Spa, società proprietaria dell’area. Al momento dell’avvio della procedura di gara, lo scorso 30 giugno, i funzionari di Yard Cam non avevano infatti buste da aprire. Nessuna offerta minima da 55,8 milioni di euro, nessun rialzo. L’asta per la vendita dei 504mila metri quadrati di terreno edificabile, ma ancora da finire di bonificare, è andata deserta, come spesso accade in questi frangenti. Anche perché il tempo trascorso tra l’annuncio dell’asta e il primo tentativo di esperimento è stato tutto sommato poco.

La data per un nuovo incanto non è ancora stata fissata, ma è certo che ci sarà e che il prezzo minimo scenderà del ribasso percentuale previsto dalle norme concorsuali.

Visto l’esito dell’asta dei giorni scorsi è anche probabile che l’ipotesi di frazionamento dell’area venga proposta con maggiore decisioni e che si giunga così a uno spacchettamento del compendio. Con una maggiore azione promozionale e con l’eventualità della vendita a lotti le aspettative sono positive.

