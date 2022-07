Due sassi di ‘coca’ sotto il davanzale del bagno, arrestato ad Arcola

Proseguono le attività dei Carabinieri della Compagnia di Sarzana nella prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanza stupefacenti. Questa volta ad intervenire sono stati i militari di Arcola, che hanno tratto in arresto un giovane 37enne, già conosciuto agli uffici per reati contro il patrimonio. Ieri sera, in una via del centro storico cittadino, i militari hanno dato esecuzione ad una perquisizione delegata dall’autorità giudiziaria di Como, per un reato inerente alcune truffe tramite postepay. Ma durante il controllo dell’abitazione, ecco la sorpresa: celati sotto il davanzale del bagno vi erano due “sassi” di cocaina del peso complessivo di 51 grammi, più nove dosi gia’ confezionate della stessa sostanza pronte per lo spaccio. Dalla vendita sul mercato clandestino degli stupefacenti la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare allo spacciatore oltre 5.000 euro di guadagno. I militari lo hanno quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e questa mattina è comparso davanti al Giudice della Spezia per la direttissima: il suo arresto è stato convalidato ed è stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma.

... » Leggi tutto