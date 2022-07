Il vento soffia e travolge la Val di Vara, alberi e piante sulle sedi stradali

Giornata campale per i Vigili del fuoco di Brugnato che per buona parte del pomeriggio sono stati impegnati nella rimozione di alberi e piante finiti sulle sedi stradali sull’Aurelia dovuto al forte vento che a tratti è sembrato una tromba d’aria. Se in centro alla Spezia e in altre zone del territorio, le piogge si sono concentrate in poco tempo risultando a tratti impercettibili, in Val di Vara gli effetti sono stati evidenti. Il vento ha falciato da Borghetto fino ad arrivare a Riccò del Golfo e Beverino che si è tradotto in numerosi interventi da parte dei pompieri.

