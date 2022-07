“Sono molto contento per il rinnovo, è quello che volevo. Devo ringraziare la società, cha riposto fiducia in me. Non vedo l’ora di cominciare, e sono pronto anche ad aiutare i più giovani per farli crescere e fare un’altra grande stagione”. Così Jacopo Sala dal ritiro, che ha raggiunto qualche giorno dopo per il lieto evento della nascita del figlio.

