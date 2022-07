“La Noche du Brazil: Capoeira & Samba Pagode” a Bottagna

L’assessorato al turismo del Comune di Vezzano Ligure porterà atmosfere e ritmi brasiliani nel Parco Comunale di Bottagna sabato 9 luglio alle 20.30 con l’iniziativa “La Noche du Brazil: Capoeira & Samba Pagode”. Protagonista della serata sarà Mestre Baixinho e il suo gruppo di allievi, insieme al collettivo di musicisti che lo segue e lo accompagna. Mestre Baixinho è il maestro che per primo ha iniziato ad insegnare capoeira a Milano, ha fondato la prima Academia de Capoeira in Italia e, dal 2000, si dedica alla pratica e all’insegnamento della capoeira angola. Ale 20.30 la serata aprirà i battenti con l’esibizione di Capoeira, mentre dalle 22 inizierà il concerto di samba pagode a cura del Gruppo Sambambaia e a seguire la samba de roda che coinvolgerà anche il pubblico, in un’esplosione di danza e musica brasiliana. La Capoeira è danza, arte marziale, gioco e molto di più. Soprattutto è una espressione del popolo oppresso, e dell’uomo in generale, alla ricerca della libertà e della dignità. Non mancherà un contorno enogastronomico a cura dell’Associazione “Amici del Parco Italia-Madagascar” e tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’ingresso all’evento dalle tinte verde-oro è gratuito.

... » Leggi tutto