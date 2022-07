Laboratori per i più piccoli a Vezzano Ligure

Domenica 10 luglio 2022 alle 18.15 si terrà in Piazza Castello a Vezzano Inferiore il secondo dei tre appuntamenti con i laboratori per bambini organizzati dall’Assessore alla Cultura Ilenia Orlandi in collaborazione con la cooperativa Zoe e Biblioteca Civica di Vezzano Ligure “Mario Tobino”. I laboratori, dedicati ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, sono gratuiti. Per informazioni telefonare al 0187995219 o scrivere a : biblioteca.vezzano@libero.it

