L’asteroide 4523 Berg è doppio. Alla scoperta ha partecipato anche l’Associazione Astrofili Spezzini, nel team italiano e serbo che ha fatto la scoperta

“L’Associazione Astrofili Spezzini si rende ancora una volta partecipe di una nuova importante scoperta astronomica: l’asteroide conosciuto con il numero 4523 Berg è in realtà un asteroide doppio cioè un sistema di due componenti che ruotano insieme intorno al sole e contemporaneamente orbitano uno intorno all’ altro”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo che prosegue: “Il principale già conosciuto con il nome 4523 Borg ruota su sé stesso in 3,5627 ore mentre il suo satellite che non possiede ancora né nome né denominazione temporanea gli ruota intorno in poco più di 32 giorni. Il team è composto per tre quarti da astrofili Italiani riuniti nella sezione italiana di ricerca dell’Unione Astrofili Italiani”.

