Liguria, al via la campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma

Genova. «Prima di andare in vacanza vai a donare sangue, è un gesto da veri supereroi». È questo il messaggio della campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma: promossa da Alisa, Centro regionale sangue e Regione Liguria, in collaborazione con le associazioni Avis e Fidas, insieme al Comitato regionale Croce Rossa, per raggiungere la popolazione, in particolare quella più giovane, e avvicinarla alla donazione.

... » Leggi tutto