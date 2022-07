Nuovo molo crociere, approvato il progetto definitivo l’Adsp ha lanciato una gara da 57 milioni

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, dopo aver approvato il progetto esecutivo dell’opera, ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo molo crociere su Calata Paita. Si tratta di appalto di sola esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo molo, sulla base del progetto esecutivo approvato dall’Adsp.

L’importo dei lavori, compresi gli oneri della sicurezza è pari a 49.923.670,95, mentre il quadro economico è di 57 milioni tondi. I lavori saranno finanziati con 30 milioni del fondo complementare Pnrr e per la differenza con fondi propri dell’Adsp.

La durata dei lavori è stata stabilita in 710 giorni naturali e consecutivi.

La procedura di gara è “ristretta”, ai sensi dell’art. 61 del codice dei contratti, e articolata in due fasi: la Fase 1 di prequalifica degli operatori economici e la Fase 2 di invito a presentare l’offerta rivolto agli operatori economici selezionati in esito alla Fase 1. La Fase 1, ovvero il termine per l’invio della candidatura, scadrà il 31 agosto.

L’intervento riguarda la realizzazione del nuovo molo crociere nel primo bacino portuale della Spezia. L’opera avrà una pianta di forma trapezoidale e si estenderà per circa 16.900 mq, consentendo l’accosto di due navi da crociera di ultima generazione lungo i due lati di banchina che si sviluppano per 393 e di 339 metri.

... » Leggi tutto