Sanità, Trucchi (Semplicemente Bordighera): «Gaslini Liguria costruzione molto retorica ma da verificare nelle realizzazioni pratiche»

Bordighera. «Giungono dalla Regione notizie circa la riorganizzazione della sanità ligure che mi inducono ad alcune considerazioni. Preliminarmente vorrei esprimere la mia soddisfazione per il fatto che ieri sera ha avuto luogo il secondo atterraggio notturno per la emergenza dell’elicottero Grifo presso la piazzola dell’ospedale di Bordighera. Sino a poche settimane fa eravamo sprovvisti di questo essenziale servizio presente invece in quasi tutti gli altri distretti liguri. Voglio ringraziare il direttore generale Falco che, dietro anche ad una mia insistenza portata in Consiglio Comunale e sugli organi di informazione, si è attivato ed ha ottenuto la realizzazione dei voli notturni» – commenta Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.

