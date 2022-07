Torna “Un mare di pagine” a Diano Marina, giovedì 7 luglio incontro con Laura Guglielmi

Diano Marina. Giovedì 7 luglio a Diano Marina alle 21 in piazza Martiri della Libertà – davanti al palazzo comunale – la rassegna letteraria “Un mare di pagine” promossa dall’assessorato alla cultura propone l’incontro gratuito con la giornalista e scrittrice Laura Guglielmi, che per Morellini Editore ha scritto “Lady Constance Lloyd”, biografia della donna che non è stata soltanto la moglie di Oscar Wilde ma anche una intellettuale di spicco della fine del XIX secolo che ha lottato contro i pregiudizi della società maschilista di allora.

