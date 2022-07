Una nuova possibilità tecnica per costruire il parcheggio di Piazza Bacigalupi

Si profila una nuova possibile tecnica costruttiva per la realizzazione in progetto di finanza di un parcheggio interrato in Piazza Bacigalupi, uno dei due siti contemplati dall’amministrazione Paoletti per l’opera: l’altro, com’è noto, è la Rotonda Vassallo. Le due alternative saranno oggetto di un referendum che è intenzione del sindaco indire in occasione della presentazione del progetto di riqualificazione del lungomare. Ma torniamo a Piazza Bacigalupi e alla nuova opzione contemplata per la realizzazione della struttura: “Abbiamo avuto buone notizie dal punto di vista tecnico e costruttivo – informa il sindaco Leonardo Paoletti -. E’ stata infatti brevettata una nuova soluzione che non prevede di scavare e poi procedere verso l’alto, bensì di procedere dall’alto verso il basso, lavorando in galleria, avendo disponibile in breve tempo la porzione in superficie e senza betoniere, perché tutto il materiale viene realizzato fuori”.

“Una tecnica top down, già adottata in interventi in diverse città italiane, che consente di realizzare parcheggi in struttura anche in adiacenza di immobili monumentali – spiega l’assessore Aldo Sammartano -. In pratica vengono fatti dei diaframmi che identificano il perimetro dell’opera, senza muovere terreno. Poi si scava un piano e si mettono dei tiranti per tenere l’opera assestata, si fa la prima soletta e si va giù piano per piano. Quindi lo scavo avviene in un ambito delimitato, circoscritto e messo in sicurezza”.

Il parcheggio prevederebbe quattro piani sotterranei, da circa 60 stalli l’uno. “Con queste infrastrutture vogliamo dare risposte anche ai residenti, risposte che potranno essere date con il completamento del piano di finanziamento: destineremo parte dei parcheggi ai residenti in quanto li avremo pagati. Una quota resterà destinata a chi viene da fuori, ma una importante, appunto, sarà per i residenti”.

Ma non è quello di Lerici paese il parcheggio interrato da cui l’amministrazione Paoletti vuole principiare, bensì quello di San Terenzo, località Bagnara: l’intenzione è partire il prossimo autunno o inverno. E anche qui c’è qualche novità. “Una società – spiega l’assessore Sammartano – ha avanzato una proposta scritta spiegando di essere interessata a progettare, costruire e gestire la struttura. Addirittura ci hanno detto che sono nella possibilità di farla in 8-9 mesi, perché è tutto prefabbricato. Se nelle prossime settimane ciò sarà confermato, il progetto sarà messo a gara e la società proponente avrà diritto di prelazione, come previsto dalla legge sui Lavori pubblici”.

