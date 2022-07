29esimo premio Vermentino di Diano Castello, sono 119 le etichette partecipanti

Diano Castello. Sono ben 77 i produttori, in rappresentanza di sette regioni (Liguria, Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Puglia e Sicilia) che hanno aderito all’invito del Comune di Diano Castello e che, da domani, venerdì 8, a domenica 10 luglio, saranno protagoniste del 29° Premio Vermentino, con le loro 119 etichette (alcune aziende hanno presentato due o tre etichette), il 20% in più rispetto alla scorsa edizione. In crescita anche i produttori che rappresentano le regioni del Centro Sud (otto). I campioni pervenuti passeranno domani al vaglio di una super qualificata giuria, presieduta per la terza volta da Paolo Massobrio, e per tre giorni saranno oggetto di esposizione e di degustazione, rispettivamente all’interno e all’esterno del teatro Concordia, cuore dell’evento, nel pieno centro storico di “Castello”, uno dei Borghi più belli d’Italia.

