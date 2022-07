Artigianato, la cassa Covid per le imprese liguri supera i 68 milioni di euro

Genova. È pari a 68.403.434,12 euro la cifra lorda che 5.498 imprese liguri hanno ricevuto dal Fondo dell’artigianato (Fsba), gestito all’interno dell’Ente bilaterale ligure (Eblig), per la cassa integrazione dei loro 18.757 dipendenti con causale Covid-19 nel corso del 2020 e 2021. Di questi il 61,21% sono uomini, il 38,79% donne, il 20,53% under 30, il 35,72% ha tra i 31 e i 45 anni, il 35,62% tra i 46 ai 60 anni e per l’8,12% si tratta di over 60. A livello nazionale l’importo complessivo erogato ammonta a 3.120.384.049,49 euro.

