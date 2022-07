Covid, nello Spezzino incidenza di nuovi casi più alta della Liguria. Gimbe: “Utilizzare le mascherine”

E’ un quadro in netto peggioramento, quello che emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 29 giugno – 5 luglio 2022, rispetto alla precedente. Per quanto riguarda la Liguria la provincia con il dato peggiore per quanto riguarda i nuovi positivi ogni 100mila abitanti è proprio quella spezzina, in un contesto regionale di peggioramento diffuso, con un aumento percentuale dei nuovi casi pari al 42,9 per cento, ma una occupazione dei posti letto in Terapia intensiva molto bassa, ferma al 3,2 per cento.

Sull’incidenza dei nuovi casi, come detto, il fanalino di coda è lo Spezzino, con 940 nuovi positivi ogni 100mila abitanti. Seguono Genova (838), Imperia (620) e Savona (552).

