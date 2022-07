Festival dei Giovani: Rowing e Velocior in grande evidenza

Milano. Il canottaggio ligure brinda anche alla 33ª edizione del Festival dei Giovani, andata in scena all’Idroscalo di Milano con la partecipazione di oltre duemila vogatori protagonisti in oltre cinquecento gare. Ottimi i piazzamenti di club a cominciare dalla straordinaria impresa del Rowing Club Genovese, ottavo classificato con 834 punti, seguito dalla Velocior Spezia, diciottesima con 560 per un quadro generale che nelle prime cinquanta posizioni vede anche lo Speranza Pra’ trentunesimo con 418, la Canottieri Argus Santa Margherita Ligure trentacinquesimo con 396.

