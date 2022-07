Fincantieri consegna il pattugliatore Sheraouh alla Marina del Qatar. Su Oto Melara al momento tutto rimane invariato

“Quello attuale è un momento di grandi trasformazioni e di sfide geopolitiche, che richiederanno più impegno nel settore della difesa. Questo impone di crescere, cercare sinergie e fare business in modo moderno. Il Governo ha dichiarato strategica la business unit Sistemi di difesa di Leonardo. Noi in questa fase siamo presenti per sviluppare e supportare le decisioni che saranno prese per prime dall’utilizzatore. Poi sarà il momento di inserire la questioni delle strategie e delle alleanze industriali in un’ottica europea”. Lo ha detto il presidente di Fincantieri Claudio Graziano, a margine della cerimonia di consegna del pattugliatore “Sheraouh” alla Marina del Qatar che si è svolta nello stabilimento di Muggiano.

Fincantieri conferma l’interesse per l’ex Oto Melara, al centro di una trattativa che vede in prima linea anche la tedesca Rheinmetall, ma prima di tutto bisogna fare i conti con il convulso quadro internazionale.

