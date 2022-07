Il presidente della Regione Liguria Toti a ‘West Coast Meeting Loano 2022’: «Buon mix che unisce riflessione su temi importanti»

Loano. «West Coast è un brand che credo molto azzeccato per questo pre-meeting di Rimini, perché rende bene l’idea di un’area del territorio omogenea, che unisce tanti comuni e ha saputo trovare una vocazione che va dal mare, con la Marina in cui ci troviamo, al nostro entroterra, con le attività outdoor per godere dei nostri meravigliosi panorami. Insieme a tutto questo, e ne è dimostrazione la serata di ieri sera, c’è anche la voglia di utilizzare un periodo di svago, di ferie o comunque di maggior riposo come l’estate per approfondire temi importanti della nostra società, della realtà di oggi con i social e il web fino ai grandi temi con cui oggi ci confrontiamo e a maggior ragione sono importanti dato il momento difficile che stiamo vivendo, dall’economia alla guerra alle porte dell’Europa. Mettere insieme un buon nutrimento per la mente con il dibattito e anche per il nostro fisico, con le specialità della Liguria e tutto quello che comporta l’offerta di sport e turistica di questo territorio, con il nostro meraviglioso mare campione d’Italia anche quest’anno per le Bandiere Blu, credo sia una buona ricetta». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto ieri sera alla Marina di Loano al ‘West Coast Meeting Loano 2022’ dedicato al tema ‘La realtà non mi ha mai tradito’ in vista del meeting di Rimini in programma dal 20 al 25 agosto prossimi.

