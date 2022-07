Imperia crisi idrica, il sindaco Scajola risponde ad una mamma che chiede: «E’ questa la città che vuole?»

Imperia. Il sindaco di Imperia Claudio Scajola risponde ad Anna, una mamma che in una lettera chiede se quella di adesso è la città che il primo cittadino vuole.

«Cara Anna, rispondo alla sua domanda con tutta la sincerità e la schiettezza che merita. La risposta è ovviamente NO: non è questa la città che voglio. Potrebbe dirmi che è troppo facile dirlo, ma poi contano i fatti. E sono pienamente d’accordo con lei.Per questo motivo mi permetto di ricordarle che, sin dal primo giorno del mio insediamento, il tema dell’acqua è stato al centro delle mie battaglie, spesso in solitaria, contro (quasi) tutti, perché nulla è stato fatto o programmato sulla rete idrica di tutto il territorio del Ponente ligure da almeno dieci anni».

