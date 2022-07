Imperia, ecco le band che si esibiranno alla Notte Bianca di Porto Maurizio

Imperia. In via di definizione i dettagli organizzativi della Notte Bianca di Porto Maurizio, in programma nel prossimo mese di agosto. La Commissione di lavoro istituita appositamente da Comune e CIV ha terminato la selezione delle band che si esibiranno nel corso dell’evento. Si tratta di Paolo Bianco, Black Beat soul band, Mercenari Rock, Efem System, BluCobalto, The Badweathers, Cool Cats Rock and Roll Boys band. A queste si aggiungono i gruppi scelti dalle singole attività, che sono: The Nuclears, Rodolfo Bignardi, Dj Marcelo, The Wawers 51, Tania Paterno e Francesca Cammisa.

