New Racing for Genova brilla al Rally della Lanterna

Santo Stefano d’Aveto. Due equipaggi nella “top ten” finale della gara, il primato tra le vetture a 2 ruote motrici e tra i piloti Under 25, un successo di Gruppo, cinque di Classe e seconda posizione tra le Scuderie. E’ brillante il bilancio della partecipazione della New Racing for Genova al 38° Rally della Lanterna – 6° Rally Val d’Aveto a cui ha preso parte con venti equipaggi, sei dei quali non hanno conosciuto la gioia del traguardo finale.

