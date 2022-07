‘Sarzana si può’ compie un anno, sabato incontro con una famiglia fuggita dall’Afghanistan

Sabato sera appuntamento dal Torrione genovese per il primo anno di attività dell’associazione ‘Sarzana si può’. “L’associazione civico-culturale Sarzana si può! – presentano l’evento Marco Balzi e Roberta Ambrosini del direttivo dell’associazione -, nata il 25 giugno 2021 e attiva sul territorio con eventi e iniziative che riguardano temi legati alla città, ma anche problematiche sociali di più ampio respiro, è lieta di invitare la cittadinanza al suo primo compleanno, che si festeggerà sabato 9 luglio alle ore 21.oo nel giardino del Torrione genovese a Sarzana. Momento centrale della serata sarà l’incontro con una famiglia afgana accolta in Italia e il dibattito sulla condizione delle donne tra passato e presente, ma ci sarà anche l’occasione per brindare insieme e consolidare un percorso all’insegna della solidarietà e della condivisione dei valori democratici e civici nei quali ci riconosciamo”.

