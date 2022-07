Shakespeare by night: il Teatro della Tosse esalta la bellezza di Villa Duchessa di Galliera

Genova. Ha ragione il Puck vecchio, voce e corpo di Enrico Campanati, che accoglie gli spettatori nell’ultima “stazione” dello spettacolo. Il viaggio dentro Shakespeare by night nel bosco di Villa Duchessa di Galliera, fa dimenticare agli spettatori il senso del tempo. È un tuffo in un mondo fatato, una dimensione spazio-temporale alternativa ideata dal Teatro della Tosse che dimostra ancora una volta la capacità, affinata dalla lunga esperienza, di valorizzare i propri spettacoli grazie ai luoghi e viceversa. Tanti gli spettatori stupiti dalla bellezza della Villa, un tesoro, come accade spesso a Genova, quasi sconosciuto a chi abita lontano da Voltri.

