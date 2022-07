Spezia, può tornare Melissano per affiancare Pecini

Dopo un anno a Firenze al seguito di Vincenzo a Italiano, Stefano Melissano potrebbe tornare in riva al Golfo. Le indiscrezioni trovano conferme nella stessa città toscana tanto che si parla di un contatto con il suo ex club nelle ultime ore. Nel caso l’idea prendesse piede e Melissano ritornasse in Liguria andrebbe a collaborare fattivamente con Riccardo Pecini, alla ricerca di una figura di sostegno che possa liberarlo anche da alcune incombenze. Per ora nulla di definito, ma se dovesse andare così sarebbe anche nell’ordine delle cose visto che Melissano, arrivato come braccio destro di Mauro Meluso nell’anno della prima salvezza, sarebbe dovuto rimanere anche con Pecini. Per tornare serve naturalmente che Melissano rescinda il suo contratto con la Viola per firmare con il suo vecchio club.

