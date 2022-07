Tarros, arriva Tedeschi: Caluri chiude per un rinforzo sotto le pance

Ben 202 centimetri d’altezza e un ottimo tiro da fuori, anche da 3 punti: per dare solidità al reparto lunghi lo Spezia Basket Club Tarros ha scelto di puntare su Donato Tedeschi. E’ lui il terzo acquisto della società, che sta cercando di completare il roster giocando d’anticipo per dare quanto prima a coach Andrea Scocchera, anche lui un nuovo arrivo, l’elenco degli uomini a sua disposizione per affrontare il prossimo campionato di C Gold Toscana. Donato Tedeschi, classe 2001, ha iniziato a giocare a 13 anni, a Brindisi, partecipando ai campionati di eccellenza fino all’under 16, poi il trasferimento a Ferrara per giocare prima in eccellenza con l’under 18, poi in C Silver e debuttare da senior in C Gold Emilia Romagna a Molinella e aggregato in A2 con il Basket kleb Ferrara. Poi ha indossato la maglia dei Tigers Cesena (serie B) prima di scendere di nuovo in C Gold campana a Caserta. Viene dalla C Silver Emilia Romagna dove la scorsa stagione ha però disputato solo parte del campionato. Anche in lui, quindi, c’è una grande voglia di rimettersi in gioco. “Donato è un giocatore molto fisico, dotato di un ottimo atletismo e di un buon tiro da fuori, anche da 3 punti – spiegano il Presidente ed il Direttore Sportivo dello Spezia Basket Club Tarros Danilo e Maurizio Caluri – andrà a completare e dare maggiore solidità al nostro reparto lunghi. Crediamo che possa dare un importante apporto alla squadra”.

