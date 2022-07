Una breve panoramica su tutti i vantaggi di un Software CRM Online

Automatizzare i processi aziendali e gestire al meglio le relazioni con il proprio pubblico? Per rispondere a questo obiettivo, un Software CRM (di Customer Relationship Management) gioca un ruolo fondamentale. Si tratta di una piattaforma che permette di coordinare il rapporto con il cliente, anche da remoto, abbattendo le barriere comunicative e incrementando le vendite.

Le funzionalità incluse in un approccio del genere sono davvero molteplici. Come già accennato, innanzitutto, offre l’opportunità di coltivare le relazioni con i propri utenti, acquisendone di nuovi e fidelizzando quelli già esistenti.

Con l’avvento dell’era digitale, purtroppo, il consumatore è facilmente influenzabile e altamente infedele: in poche parole dispone di migliaia di alternative a portata di click. Di conseguenza, è necessario evitare che decida di affidarsi ad un competitor.

Una piattaforma CRM Online è in grado di creare un ambiente di lavoro sicuro, uno spazio in cui tutti i reparti aziendali possono reperire facilmente le informazioni aggiornate in tempo reale, abbattendo le barriere comunicative interne. I team, infatti, possono avvalersi di calendari condivisi, chat e anagrafiche sempre aggiornate, così da restare costantemente allineati ed efficienti nel soddisfare i bisogni dei Lead e Clienti.

Un CRM, inoltre, può fare la differenza proprio perché permette di creare una pipeline di vendita che accontenti ogni utente, aumentando la customer satisfaction e la retention.

E poi, in aggiunta alle funzionalità specifiche per gestire le interazioni con i clienti, un CRM è facilmente collegabile con i principali applicativi presenti in azienda, così da creare un database di informazioni condivise e performanti.

La realtà che offre il miglior CRM Online Open Source italiano è vtenext, software house italiana attiva nel settore dal 2008. Mette a disposizione, in particolare, una soluzione CRM + BPM Open Source, che coniuga la potenza di un motore di gestione dei processi aziendali ed un CRM Open Source. Infine, permette di automatizzare, con semplicità e rapidità, oltre l’80% dei processi aziendali.