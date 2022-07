Under 18, la Pro Recco è vice campione d’Italia

Recco. La Pro Recco Under 18 è vice campione d’Italia: a Monterotondo i biancocelesti detentori del titolo cadono solo in finale, superati dalla Roma Vis Nova, padrona di casa, per 9-7 (parziali 5-2, 1-1, 2-3, 1-1) pagando un avvio complicato che li porta in svantaggio per 4-0 nella prima metà di quarto. Si chiude così una stagione comunque esaltante per i ragazzi allenati da Milos Ciric che si riconfermano, per il secondo anno consecutivo, tra le prime due squadre Under 18 del Paese.

