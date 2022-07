A Bordighera serata conviviale del Sulpl per festeggiare la nuova comandante di Vallecrosia Jenny D’Agostino

Bordighera. Si è svolta ieri a Bordighera una memorabile serata conviviale organizzata dal Sulpl rappresentato da Gianfranco Musimeci, per fare il punto della situazione in provincia di Imperia e per festeggiare la nuova comandante di Vallecrosia Jenny D’Agostino. Erano presenti i rappresentanti delle sezioni di Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Dolceacqua, Riva Ligure, Dolcedo, Imperia e rappresentanti dell’Anvup Daniela Bozzano e Franco Mistretta, già comandanti di Diano Marina.

