“Ancestral howl – In mezzo a terra, cielo e mare”, a Santa Tecla la mostra sanremese di Kim Boulukos e Leo Wesel

Sanremo. Forte Santa Tecla ospita dal 8 luglio al 7 agosto la mostra “Ancestral howl – In mezzo a terra, cielo e mare” con opere degli artisti Kim Boulukos e Leo Wesel. La mostra, attraverso il loro percorso artistico, racconta l’ancestrale necessità dell’uomo di rappresentare la natura, in un gesto creativo non solo fonte di gioia, ma spesso anche un richiamo lamentoso verso il cielo.

... » Leggi tutto