Asfaltature a Sarzana, la prossima settimana sarà interessata la strada lungo il Calcandola

Altra settimana di asfaltature a Sarzana dove nei prossimi giorni la ditta incaricata dal Comune interverrà sulla strada lungo il torrente Calcandola partendo dal campo degli arcieri. Per questo la Polizia Locale ha disposto da lunedì 11 a venerdì 15 luglio, dalle ore 8 alle 17 il divieto di sosta veicolare su tutto il tratto h 0-24 con rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta vietata e il senso unico di sosta veicolare regolato da movieri. Si tratta di un intervento rientrante nei 750mila euro stanziati nel piano del 2021, mentre in questi giorni i lavori sono proseguiti in via Paradiso e nel quartiere di Crociata.

