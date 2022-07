Balzo in avanti dei ricoverati in Liguria, nello Spezzino oltre 3.300 casi

Sono 2.227 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24 ore grazie a 8.934 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 267, Savona 300, Genova 1.277, La Spezia 374. Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria 9. Il bollettino odierno riporta anche un decesso avvenuto a Villa Scassi di Genova che fa salire a 5.362 il numero delle vittime in Liguria da inizio pandemia, 612 delle quali registrate nello Spezzino dove attualmente i casi positivi sono 3.317 su 22.541.

Balzo in avanti rispetto a ieri per quanto riguarda i ricoverati (+27) nelle strutture regionali, saliti a 321 di cui 8 in terapia intensiva. Stabile invece la situazione in Asl5 dove c’è un solo letto in più occupato – 42 in totale – mentre la terapia intensiva resta vuota. Rispetto a ieri infine sono guarite 1.517 persone per un numero complessivo di 463.124 da inizio emergenza.

