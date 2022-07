Cestistica, altro colpo. Arriva la playmaker Diletta Nerini

Secondo nuovo innesto per la Cestistica Spezzina che firma Diletta Nerini, playmaker 25enne proveniente dal Nico Basket Ponte Buggianese, per la stagione 2022-23. Prosegue dunque a pieno ritmo il completamento del roster che sarà a disposizione di coach Marco Corsolini per il prossimo campionato. Ecco le parole della neo-bianconera: “Sono contenta e carica per questa nuova esperienza. Vorrei ringraziare la società e il coach per questa opportunità e per la fiducia che stanno riponendo in me. Il progetto mi ha subito entusiasmato, la squadra è giovane e con un ottimo anno insieme alle spalle, sono pronta a poter dare il mio apporto a questo gruppo e ad apprendere nuove cose con e da loro. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e di vedere fino a che punto possiamo spingerci sul parquet. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo presto in campo”.

