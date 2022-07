“Costretto a vietare il transito sul sentiero che passa nella mia proprietà”

Lettera aperta dell’ex assessore ed ex consigliere santostefanese Angelo Zangani al sindaco, agli assessori competenti e al consigliere comunale Marzia Bertolla. “L’evento metereologico avvenuto nei giorni scorsi – scrive Zangani – ha messo in evidenza che la mancanza di manutenzione e pulizia del territorio può diventare elemento di disagio per le persone e le cose, con rischi di danni fisici. Il Consiglio Comunale in data 9.11.2017 ha approvato un odg all’unanimità per il ripristino del tracciato della Via Francigena che porta dal Centro Storico di Ponzano Superiore al confine con il comune di Aulla. Il suddetto tratto corrisponde alla Via degli Scogli, strada classificata comunale della larghezza di mt 2,50 e interrotta nel tratto della zona dei Ronchetti all’incrocio con via Aveda. Il Cai, per impraticabilità, ha segnalato un percorso che attraversa proprietà private e che peraltro non risulta in nessuna carta. Nella zona sono presenti per lo più castagni, colpiti dalla malattia che causa sradicamenti e cadute sul tracciato segnato dal Cai di cui sopra. Un tratto di detto percorso attraversa una mia proprietà, del valore insignificante dal punto di vista economico. Non ritenendo però di dover essere responsabile di eventuali danni a cose e persone per la situazione di pericolo, e perdurando la variazione del percorso in assenza di un intervento del Comune di Santo Stefano, mi sono visto costretto ad apporre un cartello di divieto di transito per i viandanti che percorrono il tratto senza nessun preavviso ovviamente. Colgo l’occasione per segnalare la completa assenza di cura della strada stessa, nessuna cura della regimazione delle acque e dei muretti a secco, nel primo tratto, nel centro abitato, da sei anni non è stato effettuato neanche un intervento di pulizia”.

