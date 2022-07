Cultura, l’attacco del gruppo Pd a Tursi: “Manca l’assessore ma paghiamo 140 mila euro di consulenti”

Genova. “Perché si spendono 140.000 euro l’anno per consulenti scelti senza alcuna gara, e continuamente prorogati, in violazione del limite di 3 anni previsto dal Regolamento Comunale per le Consulenze?”. Se lo domanda il gruppo Pd in consiglio comunale a Tursi preannunciando un’interrogazione in merito ai consulenti dell’assessorato alla Cultura, delega che al momento è in capo al sindaco Marco Bucci.

