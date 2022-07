Dibattito sui pontili a Lerici: “Parlare di privatizzazione è un’infamia”

Si rinnova a Lerici il dibattito sui pontili. L’occasione, il passaggio, nel consiglio comunale di stamani, della variante al Pud (Piano di utilizzo del Demanio), rivista appunto in ottica della realizzazione del progetto con il quale si intende portare a pontile circa 400 imbarcazioni, riorganizzando e contraendo l’occupazione della baia lericina. “Si parla di un progetto di razionalizzazione, che io razionalizzazione non reputo, dal forte impatto paesaggistico, ambientale e anche tecnico. E la variante al Pud comporta ulteriori problemi, ad esempio un punto parla di realizzazione di strutture per la fruizione dei pontili sulla passeggiata, quindi si andrà a togliere l’uso pubblico a parte di Calata Mazzini, che tra l’altro è area soggetta a vincolo e bisogna quindi fare scheda tecnica e richiesta di parere alla Soprintendenza. Levare una parte di uso pubblico per quattrocento concessionari non mi sembra eticamente molto a posto”, ha esordito per il gruppo ‘Siamo il Golfo dei Poeti’ Bernardo Ratti. “Quasi un chilometro di pontili, amovibili fino a un certo punto, e migliaia di tonnellate di cemento sott’acqua – ha aggiunto -. Un monoblocco a ridosso del castello sul quale a livello tecnico e di sicurezza ho grossi dubbi. Tornasse una mareggiata come quella del 2018 i pontili avrebbero problemi di tenuta. Consiglierei a chiunque di non andare a pontile a Lerici perché alla prima mareggiata gli parte la barca. Inoltre la diminuzione degli spazi occupati nella rada sarebbe possibile anche in un altro modo, con l’articolo 47 il Codice della navigazione, che dice che a chi fruisce male della concessione o della subconcessione, questa può essere tolta. Allo stesso modo, l’implementazione dei servizi, di cui si parla – come l’acqua, i posti per le barche intransito -, si può fare anche così, lasciando i gavitelli, molto più sicuri dei pontili perché seguono l’onda”.

