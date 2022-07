Imperia, segnalazione incuria in zona Piani. Intervento da record

Imperia. Lo scorso martedì il nostro giornale riportava la segnalazione di una lettrice sull’incuria in cui versa la zona di Piani a Imperia. In particolare la lettrice sottolineava la presenza di erbacce e terreni abbandonati :« Il prato in questione, che sorge vicino ad una palestra, è completamente abbandonato ed oltre ad essere terreno fertile per i cinghiali è stato in passato oggetto di incendi. L’ultimo si è verificato venerdì scorso e sono intervenuti i vigili del fuoco per ben due volte. Il terreno in questione potrebbe essere privato ma chi di competenza dovrebbe risalire ai proprietari affinché si prendano le loro responsabilità. Il giorno dell’incendio non c’erano macchine parcheggiate ma solitamente è pieno e questo è molto pericoloso» commenta la nostra lettrice.

