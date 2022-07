Incontro tra Pd e sindacati: “Un progetto green che permetta alla città di avere forza contrattuale con Enel”

Stamani alla federazione provinciale del Partito democratico, presenti il segretario provinciale Iacopo Montefiori e il consigliere regionale Davide Natale, si è tenuto un incontro sul futuro dell’area Enel con Cgil, Cisl e Uil. “È emerso un quadro di forte incertezza e preoccupazione sul futuro dei lavoratori diretti e indiretti – così in una nota il Partito democratico -, in assenza di un progetto chiaro sul sito da parte dell’azienda. Si è evidenziata la necessità di individuare gli ambiti in cui si possa avviare un confronto con le forze sociali, le realtà economiche e tutti gli interlocutori istituzionali. La centralità di questo sito per il futuro della città, richiederebbe questo tipo di iniziative in tempi brevi per intercettare i fondi disponibili sulla transizione ecologica e traguardare una seria riconversione dell’area. È necessario lavorare ad un progetto di riconversione green che permetta alla città di avere forza contrattuale nei confronti di Enel. Il Pd a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale ha garantito l’impegno e la disponibilità ad avviare un tavolo per definire una proposta che coinvolga tutta la città e che traguardi opportunità concrete per il mantenimento e lo sviluppo della occupazione in quell’area e per evitare il rischio che una porzione così importante del nostro tessuto industriale possa essere ‘spacchettata’ in assenza di una proposta credibile e attuabile”.

