Linetty-Ekdal, quasi 500 presenze in serie A. Così lo Spezia mette esperienza a centrocampo

Giulio Maggiore può diventare un giocatore del Torino nel giro di pochi giorni. A quanto pare per stessa volontà di Ivan Juric, tecnico dei granata, l’indicazione è quella di accelerare e chiudere per il capitano aquilotto, con l’obiettivo di averlo in ritiro a Bad Leonfelden, in Austria, da lunedì prossimo. Riccardo Pecini aveva parlato di due manifestazioni d’interesse nei riguardi del centrocampista, in attesa di avere delle vere e proprie proposte: bussarono alla porta dei procuratori il Torino ma anche la Salernitana ma è chiaro che, per questioni di blasone piuttosto facili da comprendere, la scelta ricade sull’opzione Toro. Lo Spezia dal canto suo aveva dapprima provato ad offrire un rinnovo ma poi, capendo le intenzioni, ha fissato un prezzo e si è messo in attesa di un’eventuale offerta. Se, alla fine, Vagnati riuscirà nell’obiettivo di ingaggiarlo, farà quello che non era riuscito a fare tre anni fa, quando era a capo della guida tecnica della Spal e Maggiore era, proprio come oggi, in prossimità della scadenza di contratto: alla fine andò in altro modo dopo una lunga estate di tira e molla, chiusa con il rinnovo con il club di Via Melara, a mercato ormai chiuso.

